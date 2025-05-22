Гела Геладзе стал главой МВД Грузии

В Грузии сменилось руководство МВД: вместо Вахтанга Гомелаури ведомство будет возглавлять Гела Геладзе.

Новым главой МВД Грузии стал Гела Геладзе, который ранее занимал пост замначальника Службы госбезопасности, заявил премьер Ираклий Кобахидзе.

"Хочу поблагодарить Вахтанга Гомелаури за проделанную работу и представить нового главу МВД Гелу Геладзе"

– Ираклий Кобахидзе

Геладзе имеет большой опыт работы в правоохранительных структурах, он также работал на различных должностях в Минюсте, Минздраве, а также министерстве пробации.

Напомним, что сегодня в отставку по собственному желанию ушел Вахтанг Гомелаури, возглавлявший МВД страны с 2019 года. Гомелаури мотивировал свое решение желанием проводить больше времени с семьей.