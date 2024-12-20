Глава МВД Грузии покинул пост

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури объявил о своей отставке. Его решение связано с желанием больше времени проводить с семьей. Он занимал должность с 2019 года.

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури подал в отставку, заявил он в распространенном в СМИ сообщении.

"Хочу сообщить общественности, что принял решение покинуть пост министра внутренних дел Грузии. Это решение было для меня непростым. С 2011 года я являлся участником той борьбы, которую возглавил господин Бидзина Иванишвили и которая принесла нашей стране кардинальные изменения"

- Вахтанг Гомелаури

Он отметил, что гордится всеми достижениями, которых добилась страна под руководством правительственной команды. Исходя из этого, он остается верным этой команде и в случае необходимости готов встать на сторону государства и правящей партии.

Вахтанг Гомелаури напомнил, что 10 лет занимал высокопоставленные должности – главы МВД Грузии, руководителя Службы государственной безопасности и вице-премьера.

"Сегодня, когда в стране стабильная обстановка, я позволил себе попросить команду об освобождении от занимаемой должности, что даст мне возможность уделить больше времени семье — супруге, детям и недавно рожденному внуку"

- Вахтанг Гомелаури

Напоследок он поблагодарил почетного председателя и основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе и коллег по "Грузинской мечте", а также отдельно сотрудников МВД.

Напомним, что в 2015 году Гомелаури был главой Службы госбезопасности Грузии. Должность главы МВД он получил в 2019 году. В конце декабря 2024 года премьер-министр Кобахидзе назначил Вахтанга Гомелаури вице-премьером Грузии.

В январе президент Грузии Михаил Кавелашвили также вручил ордены Чести главе МВД Вахтангу Гомелаури и другим высокопоставленным чиновникам силовых ведомств за вклад в укреплении порядка и законности в стране.