Израиль возобновляет полеты в Сочи

Один из лидеров израильского рынка воздушных перевозок, специализирующийся на чартерных и лоукост-перевозках, авиакомпания Israir Airlines возобновляет полеты в российский курортный Сочи.

Тель-авивская авиакомпания Israir с августа возобновляет полеты в российский курортный Сочи, прерванные несколько лет назад, сообщила пресс-служба министерства туризма Израиля.

"Ожидается, что Israir будет осуществлять полеты по этому направлению несколько раз в неделю"

- Минтуризма Израиля

Сейчас Сочи и Тель-Авив связывают лишь российские авиакомпании Red Wings и "Азимут", которые еженедельно выполняют 11 авиарейсов между городами, добавили в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минтуризма Израиля сняло запрет на продажу туров из России, выразив уверенность, что обстановка в стране безопасная. В российском Минэкономразвития также в письменной форме подчеркнули, что запрета на продажу путевок в Израиль и посещение страны уже нет.