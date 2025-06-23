Израиль воздержался от новых ударов по Ирану

Нетаньяху после разговора с Трампом решил воздержаться от новых ударов по иранской территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил воздержаться от новых ударов по целям на территории Ирана. Это произошло после разговора политика с лидером США Дональдом Трампом, информирует офис израильского премьера.

"По итогам разговора президента Трампа с премьер-министром Нетаньяху Израиль воздержался от дальнейших атак"

– офис премьер-министра Израиля

Отметим, что сегодня днем Израиль и Иран продолжили обмен ракетными ударами, несмотря на заключенное ранее перемирие.

Напомним, что военная операция Израиля "Восстающий лев", начавшаяся в ночь на 13 июня, имела целью подрыв ядерного потенциала Ирана. Позднее к ударам подключились США.