Вестник Кавказа

Израиль воздержался от новых ударов по Ирану

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Нетаньяху после разговора с Трампом решил воздержаться от новых ударов по иранской территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил воздержаться от новых ударов по целям на территории Ирана. Это произошло после разговора политика с лидером США Дональдом Трампом, информирует офис израильского премьера. 

"По итогам разговора президента Трампа с премьер-министром Нетаньяху Израиль воздержался от дальнейших атак"

– офис премьер-министра Израиля 

Отметим, что сегодня днем Израиль и Иран продолжили обмен ракетными ударами, несмотря на заключенное ранее перемирие. 

Напомним, что военная операция Израиля "Восстающий лев", начавшаяся в ночь на 13 июня, имела целью подрыв ядерного потенциала Ирана. Позднее к ударам подключились США.

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