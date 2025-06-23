Израиль нанес удар по Ирану – СМИ

ЦАХАЛ сегодня днем нанесла удар по объектам в Иране, сообщают СМИ.
Как передает ISNA, атаке подверглись два города, расположенных в северной иранской провинции Мазандеран – Баболь и Бабольсер.
Израильское радио, со своей стороны, сообщает, что удар был нанесен по иранской радиолокационной станции, расположенной под Тегераном. По данным Kan, атака была совершена в ответ на удары иранской стороны.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп призвал Израиль не нарушать режим прекращения огня и не бомбардировать Иран.
Как сообщил анонимный израильский чиновник порталу Axios, сегодня же состоялся телефонный разговор между Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский президент сам позвонил Нетаньяху и попросил его не атаковать Иран, однако израильский премьер пояснил, что полная отмена невозможна, так как он должен дать ответ на нарушение перемирия со стороны Ирана. В итоге главы государств достигли компромисса, договорившись, что ответ со стороны Израиля будет дан, но в существенно сокращенном виде – только по одной цели.