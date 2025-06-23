Израиль нанес удар по Ирану – СМИ

Армия обороны Израиля сегодня днем, во время перемирия, нанесла удар по двум городам на севере Ирана, сообщают иранские СМИ. По данным израильской прессы, атака была совершена на иранский радар, расположенный под Тегераном.

ЦАХАЛ сегодня днем нанесла удар по объектам в Иране, сообщают СМИ.

Как передает ISNA, атаке подверглись два города, расположенных в северной иранской провинции Мазандеран – Баболь и Бабольсер.

Израильское радио, со своей стороны, сообщает, что удар был нанесен по иранской радиолокационной станции, расположенной под Тегераном. По данным Kan, атака была совершена в ответ на удары иранской стороны.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп призвал Израиль не нарушать режим прекращения огня и не бомбардировать Иран.

Как сообщил анонимный израильский чиновник порталу Axios, сегодня же состоялся телефонный разговор между Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский президент сам позвонил Нетаньяху и попросил его не атаковать Иран, однако израильский премьер пояснил, что полная отмена невозможна, так как он должен дать ответ на нарушение перемирия со стороны Ирана. В итоге главы государств достигли компромисса, договорившись, что ответ со стороны Израиля будет дан, но в существенно сокращенном виде – только по одной цели.