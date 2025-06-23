Гражданам Израиля по-прежнему угрожает опасность – ЦАХАЛ

Несмотря на достижение договоренности о перемирии между Ираном и Израилем, жителям и гостям страны все равно может угрожать опасность, предупредили в Армии обороны Израиля.

Хотя ирано-израильское перемирие уже вступило в силу, населению Израиля по-прежнему необходимо сохранять бдительность, так как опасность пока остается в силе, сообщил представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Эффи Дефрин.

"Вы должны соблюдать данные ранее указания, опасность сохраняется"

– Эффи Дефрин

По его словам, военные Армии обороны Израиля по-прежнему остаются в режиме полной боевой готовности: это может понадобится при нарушении режима прекращения огня – тогда они дадут ответ.

Напомним, сегодня утром вступило в силу объявленное ночью президентом США Дональдом Трампом перемирие между Ираном и Израилем. Позже его подтвердили в Тегеране и Тель-Авиве. Однако позже Израиль сообщил о нарушении иранской стороной режима прекращения огня, что опровергли в ИРИ. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац анонсировал мощные военные удары по Тегерану в качестве ответа на него.