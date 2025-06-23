Кац: Израиль мощно ответит Ирану на нарушение режима прекращения огня

Иран нарушает режим прекращения огня и продолжает наносить удары по Израилю. Тегеран ждет мощный ответ, заявил глава Минобороны Израиля.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что военные нанесут мощные удары по Тегерану, это станет ответом на нарушение Ираном режима прекращения огня.
"Я дал указание Армии обороны Израиля ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня мощными ударами по целям режима в центре Тегерана"
– Кац
Ранее сегодня было объявлено, что стороны достигли перемирия и сегодня огонь будет остановлен.