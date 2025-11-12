Израиль создал коалицию против Турции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о создании региональной антитурецкой коалиции, в которую, помимо Израиля, вошли Кипр и Греция: она будет противостоять амбициям Турции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне провел совместную встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, после чего выступил с жесткими заявлениями в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, фактически обозначив контуры формирующейся региональной коалиции, направленной против Анкары, пишет израильская газета "Маарив".

Встреча прошла на фоне решения израильского кабинета о создании государственной комиссии по установлению истины для расследования причин событий 7 октября, после чего в иерусалимском отеле King David прошла совместная пресс-конференция, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

"Наш союз и партнерство одержат победу, преодолеют этот хаос и создадут возможности для роста и развития. Тем же, кто пребывает в иллюзиях о возрождении своей империи, я говорю - забудьте об этом. Мы будем защищать себя и обеспечим мир с применением силы"

- Биньямин Нетаньяху

Эти слова израильского премьера были адресованы напрямую турецкому лидеру, пишет "Маарив". Также Нетаньяху сообщил, что обсудит это партнерство в ходе своей предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время израильский премьер заверил, что не стремится к прямому противостоянию с Турцией.

Напомним, вторжение ХАМАС в Израиль, известное как операция "Наводнение аль-Акса", началось 7 октября 2023 года: палестинские вооруженные группировки проникли на территорию Израиля из сектора Газа, прорвав пограничный барьер и войдя в близлежащие израильские населенные пункты и на военные объекты. Ранним утром из сектора Газы обстреляли Израиль не менее чем 3 тыс ракетами, на израильскую территорию проникли около 3 тыс боевиков, атаковав приграничные кибуцы и город Сдерот. Около 1200 израильтян были убиты, еще 251 человек был взят в заложники.