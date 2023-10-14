Израиль приступил к масштабному наступлению на ХАМАС

Опубликовано: 19:28, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт ЦАХАЛ

ЦАХАЛ информирует о старте массированной серии военных ударов по боевой инфраструктуре ХАМАС на территории сектора Газа. Биньямин Нетаньяху прибыл в близкую к Газе военную часть, чтобы объявить о "следующем этапе" израильской операции.

Сегодня вечером пресс-служба ЦАХАЛ отчиталась о начале массированной атаки на военные объекты палестинской группировки ХАМАС в глубине сектора Газа.

Представители израильской армии подчеркнули, что атака ведется только против легитимных целей, откуда производятся или координируются террористические удары по территории Израиля.

Также в пресс-службе ЦАХАЛ констатировали, что армия полностью приготовилась к переходу от бомбардировок и артиллерийских обстрелов к полноценной наземной операции.

Глава правительства Израиля этим же вечером прибыл в расположение ЦАХАЛ неподалеку от сектора Газа и проинспектировал состояние и боевой дух военных. Он подчеркнул, что им предстоит "следующий этап" ответных действий против ХАМАС, которая продолжает ежедневный ракетный обстрел населенных пунктов Израиля.

Нетаньяху не стал уточнять, в чем будет состоять новый этап военной операции ЦАХАЛ, только анонсировал его скорое начало. Солдаты подчеркнули, что готовы его осуществить по приказу.