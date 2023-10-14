ХАМАС запросил переговоров и пообещал не казнить заложников

Опубликовано: 16:28, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Израиля

Представитель политического руководства ХАМАС Абу Марзук через западные СМИ попросил Тель-Авив остановить авиационные и ракетные удары по сектору Газа и сесть за стол переговоров. Он пообещал, что группировка не будет казнить заложников и признался, что гражданские лидеры ХАМАС ничего не знали о террористической атаке 7 октября.

Один из представителей высшего руководства группировки ХАМАС, входящий в ее политическое бюро дипломат Абу Марзук, ранее работавший над улучшением контактов палестинцев с западными государствами, отменил высказанную ранее угрозу об убийствах заложников из Израиля.

Напомним, ранее боевое крыло ХАМАС объявило, что намерено убивать людей, похищенных в Израиле 7-8 октября, по мере развития ответных военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа. По словам Марзука, ХАМАС признал эту идею губительной и ошибочной.

"Это ошибка. Мы не можем казнить заложников"

- Абу Марзук

При этом он уже уточнил, что среди пленных солдат ЦАХАЛ уже есть погибшие – четверо скончались от ранений, полученных во время бомбардировок их места содержания израильской боевой авиацией. В связи с этим палестинский политик призвал Тель-Авив остановить бомбовые удары по Газе и сесть за стол переговоров, чтобы обсудить в том числе условию выдачи заложников. При этом он никак не прокомментировал продолжение ракетных обстрелов израильских городов из Газы.

Также Абу Марзук заверил западные СМИ, что гражданское руководство ХАМАС ничего не знало о подготовке ее боевиками масштабной террористической атаки на Израиль. По его словам, все, кроме боевого крыла ХАМАС, узнали о развязанной войне с Израилем из утренних новостей.

Дипломат поразился тому, насколько глубокой оказалась атака ХАМАС – боевики вошли в два с лишним десятка городов и сел. На такое не рассчитывали даже те, кто планировал террористическую акцию, заключил Абу Марзук.