Число погибших израильтян от атаки ХАМАС продолжает расти

Израильский СМИ сообщили о гибели 1,3 тыс мирных жителей в результате атаки ХАМАС. С начала боевых действий пострадали 3,3 тыс человек, еще 150 взяты в заложники.
Израильское издание The Times of Israel сообщило о гибели 1,3 тыс мирных граждан в результате нападения ХАМАС.
Там также заявили, что с начала боевых действий порядка 3,3 тыс израильтян пострадали, из них 350 находятся в тяжелом состоянии, а 28 - в очень тяжелом.
В газете подчеркнули, что ХАМАС удерживает в заложниках 150 жителей.
Атака ХАМАС на Израиль
ХАМАС совершил атаку на Израиль 7 октября, объявив о начале операции "Потоп Аль-Аксы". Организация вела массированный обстрел центральных и южных районов страны.
ЦАХАЛ объявил о состоянии готовности к войне после обстрелов, в Израиле начался массовый сбор резервистов. Армия обороны приступила к операции "Железные мечи".