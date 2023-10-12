Число погибших израильтян от атаки ХАМАС продолжает расти

Опубликовано: 11:54, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израильский СМИ сообщили о гибели 1,3 тыс мирных жителей в результате атаки ХАМАС. С начала боевых действий пострадали 3,3 тыс человек, еще 150 взяты в заложники.

Израильское издание The Times of Israel сообщило о гибели 1,3 тыс мирных граждан в результате нападения ХАМАС.

Там также заявили, что с начала боевых действий порядка 3,3 тыс израильтян пострадали, из них 350 находятся в тяжелом состоянии, а 28 - в очень тяжелом.

В газете подчеркнули, что ХАМАС удерживает в заложниках 150 жителей.

Атака ХАМАС на Израиль

ХАМАС совершил атаку на Израиль 7 октября, объявив о начале операции "Потоп Аль-Аксы". Организация вела массированный обстрел центральных и южных районов страны.

ЦАХАЛ объявил о состоянии готовности к войне после обстрелов, в Израиле начался массовый сбор резервистов. Армия обороны приступила к операции "Железные мечи".