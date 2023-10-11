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Российского олимпийского чемпиона отстранили от спорта за поддержку Палестины

Российского олимпийского чемпиона отстранили от спорта за поддержку Палестины
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Олимпийского чемпиона по дзюдо отстранили от спортивных соревнований из-за публикации в соцсетях, где он выразил поддержку Палестине.

Российского дзюдоиста, олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева отстранили от участия в спортивных турнирах, сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо.

Там заявили, что Халмурзаев нарушил правила IJF, опубликовав в социальной сети пост, связанный с политикой.

Дзюдоист выложил фотографию в знак поддержки Палестины в обострившемся конфликте на Ближнем Востоке. Федерация дзюдо РФ приняла решение временно отстранить спортсмена от соревнований и направила соответствующее письмо в международную организацию.

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