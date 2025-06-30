Израиль пригрозил новыми атаками хуситам

Глава Минобороны Израиля сообщил о готовности нанести новые удары по хуситам. Ранее сегодня члены йеменского движения запустили ракету в сторону еврейского государства.
Израиль готов нанести новые удары по членам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы). Об этом сообщил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.
Таким образом он отреагировал на очередной ракетный пуск хуситов по территории Израиля.
"Судьба Йемена будет похожа на судьбу Тегерана. После того, как мы атаковали голову змеи в Тегеране, мы также атакуем хуситов в Йемене"
– глава оборонного ведомства
Ранее сегодня армия Израиля перехватила очередную ракету, которая была запущена с территории Йемена.