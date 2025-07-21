Израиль поддержал выход США из ЮНЕСКО

Тель-Авив выражает поддержку решению Вашингтона о выходе из ЮНЕСКО. С 2018 года Израиль не является членом этой организации, США выходят из нее уже второй раз.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар высказался в пользу решения Америки покинуть ЮНЕСКО, соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"Приветствуем решение администрации США о выходе из ЮНЕСКО"

– МИД Израиля

В министерстве заявили, что данный шаг необходим для того, чтобы оказывать содействие справедливости, а также праву Израиля на достойное отношение к этой стране в системе ООН. Саар уточнил, что это право нередко не соблюдается, причина – политизация организации.

Дипломат выразил благодарность США за "моральную поддержку" на мировой арене. По его словам, международное сообщество сейчас заражено "антиизраильской дискриминацией". А Организации Объединенных Наций, уверен Саар, нужны фундаментальные изменения, в противном случае, предупредил он, ООН утратит свою релевантность.

Напомним, в 2018 году Израиль и США одновременно вышли из ЮНЕСКО. Но при президенте Джо Байдене, в 2023 году, Штаты вернулись в состав организации.