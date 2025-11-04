Из Баку в Грузию ушел еще один состав с зерном для Армении

Азербайджанские железнодорожники сегодня отправили в Грузию еще один товарный состав, груженый на этот раз казахстанской пшеницей – утром он прибыл на сортировочную станцию Баладжары в пригороде Баку.

Бакинские железнодорожники сегодня отправили в Грузию с сортировочной станции Баладжары в пригороде азербайджанской столицы еще один товарный состав из 15 вагонов-зерновозов, груженых пшеницей из Казахстана. Он следует транзитом в Армению на станцию Даларик.

Сегодня утром состав прибыл в Баку – в минимальные сроки он был обслужен, и его бесценный груз – чуть больше 1 тыс т пшеницы – был отправлен на приграничную с Грузией станцию Беюк-Кясик, говорится в сообщении, передает Trend.

Это пробная, пилотная партия казахстанского зерна, подготовленная и отправленная Продкорпорацией Казахстана: она стала первой за три десятилетия партией пшеницы, отправленной в Армению.

Сейчас в Баку находится руководство Продкорпорации, которое совместно с представителями посольства Казахстана в Азербайджане контролирует прохождение транзитного груза и его доставку армянским партнерам.

Открытие нового транзитного маршрута очень важно не только для расширения экспортной географии казахстанского зерна, но и для развития логистических связей между странами Закавказья и укрепления торгово-экономического сотрудничества, прокомментировал председатель правления АО "НК "Продкорпорация" Асылхан Джувашев.