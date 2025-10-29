IT-инфраструктура будет создана во всех школах Дагестана

В рамках реализации нацпроекта в Республике Дагестан будут создана IT-инфраструктура во всех школах, объявил глава региона Сергей Меликов.

В рамках реализации национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", в Республике Дагестан будет создана IT-инфраструктура во всех общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в рамках своего выступления на III Международном Каспийском цифровом форуме.

Меликов сообщил, что на реализацию проекта выделена "достаточно крупная" субсидия.

Кроме того, в будущем году планируется открыть специальный проект "Школа 21", основная концепция которого – формирование молодых кадров в сфере IT для решения экономических задач не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Также Дагестан присоединился к новым проектам на цифровой платформе "Гостех".