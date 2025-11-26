Иран существенно увеличил свой авиапарк

Власти Ирана сообщили о значительном увеличении количества пассажирских самолетов в стране. За год с небольшим их стало больше почти на 20%.

В Иране количество пассажирских самолетов увеличилось с лета прошлого года на 18%. Об этом рассказал Маджид Ахлаги, заместитель председателя Организации гражданской авиации страны.

Он отметил, что в августе 2024 года, когда нынешнее правительство пришло к власти, в Исламской Республике было 177 пассажирских судов, а сейчас их количество достигает 209.

Ахлаги отметил, что этого удалось добиться благодаря упрощению и ускорению процесса импорта новых воздушных судов в страну, а также за счет инвестиций в сектор авиатранспорта.

Кроме того, зампред организации акцентировал внимание на том, что к концу текущего иранского года (к 20 марта 2026 года) парк пассажирских самолетов пополнится еще 40 лайнерами.

Напомним, в настоящее время в Иране действуют 57 гражданских аэропортов, 14 из которых – международные.