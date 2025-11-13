Небо над Тегераном будут защищать истребители

ВВС Ирана подтвердили утренний полет истребителя МиГ-29 над Тегераном, отметив, что такие полеты будут продолжаться в дальнейшем, чтобы обеспечить безопасность в воздушном пространстве Ирана и столицы страны.

Сегодня утром жители иранской столицы слышали, а многие и видели, как в небе над Тегераном барражирует истребитель МиГ-29 с иранскими опознавательными знаками на крыльях и фюзеляже.

Этот факт подтвердили и в ВВС Ирана, отметив, что пилот боевой машины выполнял плановое оперативное задание по наблюдению и разведке, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Чуть позже в иранских СМИ было опубликовано официальное заявление ВВС страны, в котором говорилось: утренний полет истребителя – не что иное, как плановая и долгосрочная мера, предпринимаемая для поддержания устойчивой безопасности в воздушном пространстве Ирана. Полеты боевых самолетов в будущем будут продолжаться, говорится в заявлении.