Иран потребовал от США компенсации за 12-дневную войну

Иран потребовал от США компенсировать ущерб от ударов по территории Исламской Республики. Письмо с требованиями направлено генсеку ООН Гутерришу.

Как передает ISNA, иранские требования зафиксированы в послании главы дипведомства ИРИ Аббаса Аракчи генсеку ООН Антониу Гутерришу. Власти ИРИ мотивируют инициативу тем, что лидер США Дональд Трамп признал роль США в военном конфликте на стороне Израиля. 

"Соединенные Штаты обязаны полностью компенсировать материальный и моральный ущерб, нанесенный Ирану и его гражданам в результате этих нарушений"

– письмо Аббаса Аракчи 

В послании отмечается, что Тегеран может задействовать имеющиеся в распоряжении властей ИРИ правовые ресурсы для привлечения к ответственности ключевых фигур атак на Иран. 

Напомним, что 12-дневная война Ирана и Израиля произошла в июне этого года. США выступили на стороне еврейского государства, задействовав бомбардировщики против иранских ядерных объектов.

