Израиль и США разрешат боевикам ХАМАС покинуть тоннели в секторе Газа

США достигли компромисса с Израилем о судьбе двух сотен боевиков ХАМАС, находящихся в настоящее время в тоннелях в секторе Газа. В ближайшее время им дадут возможность покинуть их.

Около 200 боевиков радикальной группировки ХАМАС смогут покинуть тоннели в секторе Газа. Об этом сообщают информированные источники.

По их данным, соответствующая договоренность была достигнута на встрече спецпосланника президента США Джареда Кушнера и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.

В ходе переговоров обсуждалась также возможная демилитаризация сектора Газа, разоружение ХАМАС и полное устранение влияния группировки на этой территории.

Ранее издание Financial Time сообщало, что США вместе с рядом других стран призывают Израиль разрешить членам ХАМАС покинуть тоннели, которые находятся на подконтрольных израильским военным территориях.