ХАМАС отверг капитуляцию находящихся в тоннелях боевиков

В ХАМАС заявили, что боевики организации, которые находятся в тоннелях на юге сектора Газа, не пойдут на капитуляцию, как того требует Тель-Авив.
"Ставка крайне правых на получение кадров капитуляции бойцов сопротивления (ХАМАС – ред.) обречена на провал. Она означает лишь то, что правое правительство (Биньямина Нетаньяху – ред.) находится в зависимости от экстремистских элементов, которые пытаются сорвать соглашение и вернуться к полномасштабной агрессии против нашего народа"
– представитель ХАМАС Юсеф Хамдан
По словам представителя ХАМАС Хамдана, Израиль не принимает предложения посредников для разрешения ситуации и нацелен на военное решение.
Ранее в СМИ сообщалось о смене позиции Израиля по боевикам ХАМАС, которые остаются в тоннелях на территории сектора Газа. Изначально еврейское государство было настроено пропустить радикалов, однако затем заняло более жесткую позицию.