ХАМАС отверг капитуляцию находящихся в тоннелях боевиков

Карта Средиземного моря и средиземноморских стран
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В ХАМАС заявили, что не пойдут на условия капитуляции, которые выдвигает Израиль оставшимся в тоннелях боевикам организации.

В ХАМАС заявили, что боевики организации, которые находятся в тоннелях на юге сектора Газа, не пойдут на капитуляцию, как того требует Тель-Авив. 

"Ставка крайне правых на получение кадров капитуляции бойцов сопротивления (ХАМАС – ред.) обречена на провал. Она означает лишь то, что правое правительство (Биньямина Нетаньяху – ред.) находится в зависимости от экстремистских элементов, которые пытаются сорвать соглашение и вернуться к полномасштабной агрессии против нашего народа"

– представитель ХАМАС Юсеф Хамдан 

По словам представителя ХАМАС Хамдана, Израиль не принимает предложения посредников для разрешения ситуации и нацелен на военное решение. 

Ранее в СМИ сообщалось о смене позиции Израиля по боевикам ХАМАС, которые остаются в тоннелях на территории сектора Газа. Изначально еврейское государство было настроено пропустить радикалов, однако затем заняло более жесткую позицию.

