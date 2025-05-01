Иран подключит "евротройку" к ядерной сделке при одном условии

Тегеран призвал страны ЕС доказать добросовестность для дальнейших консультаций по иранскому атому.

Представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что страны "евротройки" (Британия, Франция и Германия) должны доказать свою добросовестность для продолжения переговоров по ядерной сделке с Ираном.

"Что касается европейских стран, то они должны сначала доказать свою добросовестность, а потом мы продолжим с ними диалог (по будущему ядерному соглашению – ред.)"

– Фатеме Мохаджерани

Как ранее заявили в МИД Ирана, Тегеран готов к консультациям с европейскими странами после четвертого раунда переговоров с США, однако в ведомстве предостерегли страны "евротройки" от эскалации вокруг ядерного вопроса.

Чего Иран хочет от "евротройки"?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" пояснил, что под "добросовестностью" иранские власти в первую очередь подразумевают отказ европейских участников СВПД от буквального следования этому плану.

"Великобритания, Германия и Франция – участники подписанного в 2015 году СВПД, который формально еще действует. После выхода США из СВПД в 2018 году они вели самостоятельную работу по убеждению Ирана, что он должен сделать доказательные шаги по недопущению создания ядерного оружия, и напоминали о важном принципе СВПД: если Иран не выполняет свою часть обязательств, другие участники могут ввести против него санкции. Этот принцип и перспектива его применения по-прежнему вызывают беспокойство со стороны Ирана", - прежде всего сказал он.

"Следовательно, заявление иранского правительства стоит понимать так, что если "евротройка" не будет настаивать на введении законных, прописанных в СВПД санкций, Иран будет считать поведение Великобритании, Франции и Германии вполне хорошим, добросовестным и разрешит им присоединиться к ядерным переговорам, в которых пока только две стороны – Иран и США", - отметил Владимир Сажин.

Перспективы ядерных переговоров

Востоковед подчеркнул, что одной "евротройки" как посредника между Ираном и США все-таки недостаточно. "То, что тройка присоединится к ирано-американским переговорам – это очень положительный момент. Но надо добавить еще двух авторов СВПД – Россию и Китай, и тогда сложится вполне перспективная и положительная картина. На первом этапе диалог ведется только между иранцами и американцами, поскольку именно США вводили санкции, а значит, они должны договариваться с Ираном, на каких условиях санкции можно смягчить или снять – а когда будут достигнуты осязаемые результаты на двусторонней основе, к Тегерану и Вашингтону присоединятся другие участники СВПД, чтобы окончательно сформулировать новое ядерное соглашение", - сообщил он.

"В двусторонней повестке мы видим, что американцы сейчас сделали главным вопросом прекращение обогащения урана, накануне, по всей видимости, в Омане удалось договориться по ограничению обогащения, хотя конкретные проценты пока не установлены. В свою очередь, для Ирана главные вопросы – снятие санкций с экспорта иранской нефти и размораживание иранских активов по всему миру, замороженных под давлением США. Также Ирану требуется вернуться в международную банковскую систему SWIFT", - поведал Владимир Сажин.

"Как только будут согласованы эти кардинальные вопросы, по всем остальным – а их в том же СВПД довольно много – смогут работать специалисты из стран-переговорщиков, включая "евротройку", Россию и Китай. Эксперты из этих государств прекрасно знают ситуацию в иранской ядерной программе и пути для поиска новых компромиссов между Ираном и США. Переговоры предстоят сложные, но сейчас уже можно говорить о том, что компромисс вполне реален", - заключил старший научный сотрудник ИВ РАН.