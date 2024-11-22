Иран открыл порт в Бендер-Аббасе для соседей

Власти Ирана предложили соседним странам создать свои независимые портовые организации в иранском порту Бендер-Аббас – это не только откроет для них новые возможности, но и покажет транзитные возможности Ирана.

Иран готов предоставить объекты в Бендер-Аббасе, чтобы помочь соседним странам создать независимые портовые организации, сообщил сегодня на церемонии открытия заключительного этапа строительства терминала сухого порта Тегеран-Априн официальный представитель МИД ИРИ Сейед Абдолрасул Мохаджер Хеджази.

Иран давно стремится стать логистическим центром, соединяющим страны региона, и такое предложение станет настоящим подарком для северных соседей, не имеющих выхода к открытым морям, а также для стран Центральной Азии, Кавказа, России и Беларуси, которые теперь смогут добраться до Бендер-Аббаса через иранские транспортные сети, передает иранское информационное агентство Mehr.

Министерство дорог и городского развития страны, возглавляемое министром Фарзане Садег, полностью готово оказать необходимую поддержку этим странам, тем более, что к концу текущего года в стране заработает железная дорога Чабахар-Захедан, которая станет ключевой в транспортной инфраструктуре Ирана.