Иран останется под санкциями Великобритании, Германии и Франции

Опубликовано: 22:43, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лондон, Берлин и Париж считают, что Тегеран не соблюдает условия СВПД, а потому не собираются снимать санкции.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что три страны отказываются снимать с Ирана санкции 18 октября.

"Сегодня я получил письмо от министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, касающееся реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Министры иностранных дел заявляют, что Иран не соблюдает (свои обязательства) с 2019 года, и считают, что эта проблема не была решена с помощью механизма разрешения споров. Они выражают намерение не предпринимать шагов по отмене дальнейших санкций в переходный день СВПД - 18 октября 2023 года"

– Боррель

Из заявления МИД трех стран следует, что их решение может измениться, "если Иран полностью выполнит свои обязательства по СВПД". Сейчас, говорится в письме, Иране имеет запасы обогащенного урана, которые "более чем в восемнадцать раз превышают количество, разрешенное в рамках СВПД". При этом отмечается, что Лондон, Берлин и Париж выступают за дипломатическое урегулирование проблемы.

Глава дипломатии ЕС намерен провести консультации по данному вопросу с другими участниками иранской сделки.

"Как было запрошено, я разослал письмо другим участникам СВПД, а именно Китаю, Ирану и Российской Федерации. В качестве координатора я буду консультироваться со всеми участниками СВПД по поводу дальнейших действий"

– Боррель

Сам дипломат привержен СВПД, он планирует приложить усилия для полной реализации соглашения.