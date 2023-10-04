Иран обеспокоен военными учениями США в Армении

Опубликовано: 11:31, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Тегеран выразил обеспокоенность по поводу военных учений США в Армении. Подчеркнуто, что это может дестабилизировать ситуацию в регионе.

Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Хусейн Багери заявил о том, что Тегеран обеспокоен проведением в Армении совместных военных учений с США. Об этом было заявлено в ходе встречи Багери с секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном.

Глава Генштаба ИРИ подчеркнул, что участие в регионе новых игроков, ведет к дестабилизации ситуации в регионе.

Далее он отметил, что все вопросы, касающиеся двустороннего взаимодействия стран, должны решаться за столом переговоров.