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Иран обеспокоен военными учениями США в Армении

Иран обеспокоен военными учениями США в Армении
Тегеран выразил обеспокоенность по поводу военных учений США в Армении. Подчеркнуто, что это может дестабилизировать ситуацию в регионе.

Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Хусейн Багери заявил о том, что Тегеран обеспокоен проведением в Армении совместных военных учений с США.  Об этом было заявлено в ходе встречи Багери с секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном.

Глава Генштаба ИРИ подчеркнул, что участие в регионе новых игроков, ведет к дестабилизации ситуации в регионе.

Далее он отметил, что все вопросы, касающиеся двустороннего взаимодействия стран, должны решаться за столом переговоров.

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