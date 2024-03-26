Ираклий Кобахидзе представил нового министра образования Грузии

В Грузии сменился глава Минобразования. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назначил им Гиви Миканадзе, ранее занимавшего пост председателя парламентского комитета по образованию.
Новым главой Минобразования Грузии стал председатель парламентского комитета по образованию Гиви Миканадзе, сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Ранее стало известно, что предыдущий глава ведомства Александр Цуладзе подал в отставку. Он занимал пост с 2 октября 2024 года.
Перед уходом Александр Цуладзе поблагодарил Ираклия Кобахидзе и команду "Грузинской мечты" за совместную работу.
"Благодарю премьер-министра Грузии, моих коллег и правительственную команду, с которыми мне довелось делать добрые дела для нашей страны"
- Александр Цуладзе