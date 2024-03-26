Вестник Кавказа

Ираклий Кобахидзе представил нового министра образования Грузии

Ираклий Кобахидзе представил нового министра образования Грузии
© Фото: официальные соцсети Ираклия Кобахидзе
В Грузии сменился глава Минобразования. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назначил им Гиви Миканадзе, ранее занимавшего пост председателя парламентского комитета по образованию.

Новым главой Минобразования Грузии стал председатель парламентского комитета по образованию Гиви Миканадзе, сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Ранее стало известно, что предыдущий глава ведомства Александр Цуладзе подал в отставку. Он занимал пост с 2 октября 2024 года.

Перед уходом Александр Цуладзе поблагодарил Ираклия Кобахидзе и команду "Грузинской мечты" за совместную работу.

"Благодарю премьер-министра Грузии, моих коллег и правительственную команду, с которыми мне довелось делать добрые дела для нашей страны"

- Александр Цуладзе

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