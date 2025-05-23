Грузия кардинально реформирует высшее образование

Высшее образование в Грузии принципиально обновится в течение ближайших трех лет – такой план правительства республики озвучил его председатель Ираклий Кобахидзе. Он пояснил, что изменится буквально все, в особенности для аграрных специальностей.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал презентацию в течение лета глобальной реформы высшего образования в республике. Глава государства прямо сказал, что у властей амбициозные планы в этой сфере, учреждена отдельная госкомиссия по усовершенствованию работы грузинских вузов.

Кобахидзе не озвучил никакой конкретики по переменам, ожидающим высшее образование в Грузии, но заверил, что реформа значительно улучшит качество образовательных услуг в вузах.

Известно, что в планы правительства входят изменения в учебных программах, улучшение условий работы преподавательского состава, обновление университетской инфраструктуры. Фокус будет сделан на аграрные специальности.

"Одна из наших задач – определить образование в области сельского хозяйства одним из главных приоритетов региональных университетов. Это касается как тбилисских университетов, так и других региональных университетов"

– Ираклий Кобахидзе

Также власти задумались над реформами школьного образования, вплоть до составления нового учебного плана и замены текущих учебных пособий – этим правительство займется в ближайшие годы.