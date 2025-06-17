Совет безопасности ликвидируют в Грузии

Грузинские парламентарии на прошедшем в четверг заседании проголосовали за ликвидацию Совбеза. Он будет упразднен через два месяца.

В Грузии в скором времени перестанет существовать Совет безопасности. Поправки в законодательство, предполагающие его ликвидацию, принял 26 июня в третьем и окончательном чтении парламент республики.

За упразднение Совбеза проголосовали 83 депутата.

"Согласно поправке, с 1 сентября 2025 года Совет национальной безопасности будет ликвидирован. Также было установлено, что правительство Грузии будет координирующим органом по планированию политики национальной безопасности"

– пресс-служба парламента

Ликвидацией Совбеза займется спецкомиссия, состав которой и полномочия предстоит определить правительству.