Вестник Кавказа

Совет безопасности ликвидируют в Грузии

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© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинские парламентарии на прошедшем в четверг заседании проголосовали за ликвидацию Совбеза. Он будет упразднен через два месяца.

В Грузии в скором времени перестанет существовать Совет безопасности. Поправки в законодательство, предполагающие его ликвидацию, принял 26 июня в третьем и окончательном чтении парламент республики.

За упразднение Совбеза проголосовали 83 депутата.

"Согласно поправке, с 1 сентября 2025 года Совет национальной безопасности будет ликвидирован. Также было установлено, что правительство Грузии будет координирующим органом по планированию политики национальной безопасности" 

– пресс-служба парламента

Ликвидацией Совбеза займется спецкомиссия, состав которой и полномочия предстоит определить правительству.

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