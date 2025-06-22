Ирак: удар Ирана по Катару – крайне опасный поворот

Багдад прокомментировал ситуацию с ударами, которые ВС Ирана нанесли сегодня по авиабазе США в Катаре. В МИД Ирака оценили это событие как крайне опасное.

Власти Ирака выразили глубокую обеспокоенность в связи с ударом, который иранские военные нанесли сегодня по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Соответствующее заявление распространил иракский МИД.

В ведомстве подчеркнул, что испытывают глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией, в которую оказываются втянуты все новые страны, так что в результате атака была совершена на Катар.

"Этот шаг является беспрецедентным и крайне опасным поворотом в текущем конфликте, и мы призываем все стороны к сдержанности"

– МИД Ирака

Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала военную операцию, направленную против иранской ядерной программы. Прошлой ночью США ударили по трем ключевым иранским ядерным объектам – в Натанзе, Исфахане и Фордо. Сегодня вечером ВС Ирана нанесли ракетный удар по военной базе США в Катаре.