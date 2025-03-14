Вестник Кавказа

Инвестиции в первый аэропорт в КЧР составят 36,5 млрд рублей

Инвестиции в первый аэропорт в КЧР составят 36,5 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
При строительстве первого в Карачаево-Черкесии аэропорта в него будет вложено 36,5 млрд рублей инвестиций. Проект планируется реализовать в 2025-2028 годы.

Объем инвестиций в первый для Карачаево-Черкесской Республики аэропорт, который будет строиться буквально с нуля, достигнет 36,5 млрд рублей, рассказали в ВЭБ.РФ.

"Проект будет реализован с использованием механизма "Фабрика проектного финансирования", оператором которого выступает ВЭБ.РФ под кураторством Минэкономразвития"

– ВЭБ.РФ

Финансовое участие ВЭБ.РФ в проекте планируется на уровне 4 млрд рублей. Концессионер – управляющая компания "Аэропорты регионов".

Меморандум о сотрудничестве между КЧР, "Аэропортами регионов" и ВЭБ.РФ был подписан в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Как сообщил глава республики Рашид Темрезов, за счет запуска аэропорта туристы смогут быстрее и проще добираться до Архыза, Теберды, Домбая, где сосредоточены основные точки притяжения для туристов.

"Сейчас время в пути до них от ближайшего аэропорта составляет до четырех часов… После строительства нового аэропорта время в пути сократится до 1-2 часов"

– Темрезов

Аэропорт планируется построить в 2025-2028 годах.

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