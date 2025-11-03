В МИД РФ сообщили, что Индия продолжает закупать российскую нефть, несмотря на заявления Трампа о значительном сокращении импорта.
Индия продолжает импортировать нефть из РФ, рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть"
– Андрей Руденко
Так дипломат ответил на вопрос, сократил ли Нью-Дели закупки российского "черного золота", как ранее сообщил лидер США Дональд Трамп.
Руденко также отметил, что не обладает сведениями о скидке на российские ресурсы для Индии и Китая.
Напомним, что 7 ноября Дональд Трамп заявил, что Индия значительно сократила импорт российской нефти. В октябре он также сообщил, что после разговора с премьером Нарендрой Моди Нью-Дели решил ограничить объем закупок российской нефти.