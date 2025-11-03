Вестник Кавказа

Индия продолжает закупать российскую нефть – Андрей Руденко

Индия продолжает закупать российскую нефть – Андрей Руденко
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ сообщили, что Индия продолжает закупать российскую нефть, несмотря на заявления Трампа о значительном сокращении импорта.

Индия продолжает импортировать нефть из РФ, рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. 

"Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть"

– Андрей Руденко

Так дипломат ответил на вопрос, сократил ли Нью-Дели закупки российского "черного золота", как ранее сообщил лидер США Дональд Трамп. 

Руденко также отметил, что не обладает сведениями о скидке на российские ресурсы для Индии и Китая. 

Напомним, что 7 ноября Дональд Трамп заявил, что Индия значительно сократила импорт российской нефти. В октябре он также сообщил, что после разговора с премьером Нарендрой Моди Нью-Дели решил ограничить объем закупок российской нефти.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
270 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.