В МИД РФ сообщили, что Индия продолжает закупать российскую нефть, несмотря на заявления Трампа о значительном сокращении импорта.

Индия продолжает импортировать нефть из РФ, рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть"

– Андрей Руденко

Так дипломат ответил на вопрос, сократил ли Нью-Дели закупки российского "черного золота", как ранее сообщил лидер США Дональд Трамп.

Руденко также отметил, что не обладает сведениями о скидке на российские ресурсы для Индии и Китая.

Напомним, что 7 ноября Дональд Трамп заявил, что Индия значительно сократила импорт российской нефти. В октябре он также сообщил, что после разговора с премьером Нарендрой Моди Нью-Дели решил ограничить объем закупок российской нефти.