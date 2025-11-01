Индия поможет Афганистану после мощного землетрясения

Власти Индии приняли решение отправить гуманитарную помощь народу Афганистана, пострадавшего от землетрясения, а вскоре в страну будет отправлена большая партия медикаментов для раненых.

Нью-Дели поможет народу Афганистана, пострадавшему в результате сильного землетрясения, в котором погибли и пострадали множество жителей страны, сообщил сегодня глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Днем позвонил министру иностранных дел Афганистана Мавлави Амир Хану Муттаки, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения, произошедшего в провинциях Балх, Саманган и Баглан"

- Субраманьям Джайшанкар

Уже сегодня в страну будет отправлена гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения общинам. В ближайшее время вслед за продуктами питания и предметами первой необходимости будет отправлена и большая партия лекарств, добавил глава индийского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Ранее мы писали о том, что в ночь со 2 на 3 ноября на севере Афганистана произошло новое смертоносное землетрясение. Его эпицентр находился на севере Афганистана, неподалеку от границы с Узбекистаном в провинции Саманган, его магнитуда составила 6,8. Очаг залегал на глубине 30 км, в эпицентре магнитуда достигала 7 баллов. Погибли десятки людей, в списках пострадавших сотни.