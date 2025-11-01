Россия выразила соболезнования в связи с землетрясением в Афганистане

Министерство иностранных дел соболезнует Афганистану и семьях погибших при ночном землетрясении. Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана, говорится в сообщении.

МИД РФ опубликовал соболезнования в связи со смертоносным землетрясением в Афганистане, которое произошло минувшей ночью.

"В Москве выражают искреннее сочувствие семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Россия продолжит оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу"

– МИД России

Согласно информации, которая имеется в распоряжении ведомства, на севере Афганистана погибли около 30 человек, пострадали 400.

Землетрясение в Афганистане сегодня

Подземные толчки были зафиксированы на севере Афганистана, их магнитуда превысила 6 баллов и по разным оценкам составила 6,3-6,8 балла. Также толчки в 2-5 баллов ощущались в соседних странах – Узбекистане, Казахстане, Таджикистане.

По последним данным афганского Минздрава, жертвами землетрясения стали более 20 человек, травмы получили 534 человека. При этом число погибших может увеличиться.

Эпицентр сейсмологического явления находился неподалеку от города Мазари-Шариф. Визитная карточка города, всемирно известная Голубая мечеть ("Мавзолей Али" или "Святыня Хазрат Али") пострадала от подземных толчков.