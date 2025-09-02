Мощное землетрясение в Афганистане: что известно к этому часу

В ночь с воскресенья на понедельник Афганистан сотрясло мощное землетрясение. Погибли десятки людей, в списках пострадавших сотни.

В ночь со 2 на 3 ноября на севере Афганистана произошло новое смертоносное землетрясение.

Эпицентр землетрясения, которое по местному времени было зафиксировано в 01:29, находился на севере Афганистана, неподалеку от границы с Узбекистаном.

Магнитуда свыше 6

По оценкам Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, сейсмоявление случилось в провинции Саманган и его магнитуда составила 6,8. Очаг залегал на глубине 30 км, в эпицентре магнитуда достигала 7 баллов.

Геологическая служба США оценила магнитуду в 6,3. По данным американских специалистов, очаг залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в горах, в 37 км к северо-западу от столицы провинции Балх – города Мазари-Шариф с населением свыше 500 тыс человек. Расстояние от Мазари-Шарифа до границы с Узбекистаном составляет 100 км.

Жертвы и пострадавшие

По последним данным погибли не менее 20 человек, передает агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана. На утро 3 ноября известно о 320 пострадавших. Погибли и пострадали жители провинций Саманган и Балх.

Землетрясение в соседних странах

Подземные толчки в Афганистане этой ночью ощутили и жители соседних государств: