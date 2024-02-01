Ильхам Алиев получил 92,6% голосов – мониторинговый центр Rəy

Мониторинговый центр Rəy опубликовал предварительные результаты exit poll по президентским выборам в Азербайджане. Ильхам Алиев набрал 92,6% голосов.
Предварительные итоги выборов президента Азербайджана опубликовал мониторинговый центр Rəy.
По данным центра, за действующего президента Ильхама Алиева было отдано 02,6% голосов.
Остальные кандидаты получили следующие проценты:
- Рази Нуруллаев - 1,1%;
- Фуад Алиев - 0,84%;
- Фазиль Мустафа - 0,58%;
- Гудрат Гасангулиев - 0,46%;
- Захид Орудж – 0,37%;
- Эльшад Мусаев – 0,11%.