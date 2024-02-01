Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Ильхам Алиев получил 92,6% голосов – мониторинговый центр Rəy

Ильхам Алиев получил 92,6% голосов – мониторинговый центр Rəy
Мониторинговый центр Rəy опубликовал предварительные результаты exit poll по президентским выборам в Азербайджане. Ильхам Алиев набрал 92,6% голосов.

Предварительные итоги выборов президента Азербайджана опубликовал мониторинговый центр Rəy.

По данным центра, за действующего президента Ильхама Алиева было отдано 02,6% голосов.

Остальные кандидаты получили следующие проценты:

  • Рази Нуруллаев - 1,1%;
  • Фуад Алиев - 0,84%;
  • Фазиль Мустафа - 0,58%;
  • Гудрат Гасангулиев - 0,46%;
  • Захид Орудж – 0,37%;
  • Эльшад Мусаев – 0,11%.
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