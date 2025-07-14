Художники из Азербайджана и Китая представят работы на выставке в Москве

16 августа в Музее Победы в Москве начнет работу выставка победителей международного конкурса "Искусство и мир: Великая Победа Жизни".
Экспозиция, посвященная 80-летию Победы, объединит творчество художников из 15 стран. Свои работы, отобранные международным жюри, представят творческие деятели из России, Китая, США, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и других стран.
Проект посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрители смогут увидеть более 100 живописных полотен, а также арт-объекты, скульптуры, фотографические работы и произведения цифрового искусства.
Тематически работы объединены в три кластера. В первом представлены произведения, отражающие подвиги предков. Во втором зрители смогут увидеть футуристические грезы о мире без военных конфликтов. Третий объединяет работы, которые были выбраны в ходе зрительского голосования.