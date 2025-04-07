Вестник Кавказа

В Абхазии пройдет выставка "Москва – Сухум. Искусство общего века"

В Абхазии пройдет выставка "Москва – Сухум. Искусство общего века"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка "Москва – Сухум. Искусство общего века" открывается в Абхазии. Несколько дней назад в Сухуме возобновила работу Национальная картинная галерея Абхазии.

В Абхазии Национальная картинная галерея приглашает гостей на выставку "Москва – Сухум. Искусство общего века".

Национальная картинная галерея в Сухуме вскоре откроется для посетителей после ремонта. Первой выставкой в обновленной галерее будет экспозиция, связанная с Россией. Она будет работать до середины сентября.

Выставка "Москва – Сухум" организована при участии министерства культуры России, РОСИЗО и Российского фонда культуры.

В экспозицию вошли полотна современных художников, это городские и природные пейзажи средней полосы России, Юга России и Абхазии.

Здание галереи на улице Пушкина в абхазской столице отремонтировали после пожара, случившегося в январе прошлого года. Российские реставраторы помогали с восстановлением уцелевших картин.

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