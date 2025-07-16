Хикмет Гаджиев: участники Шушинского медиафорума посетят Агдам и Лачин

Помощник президента Азербайджана рассказал о важности Шушинского Глобального медиафорума в качестве платформы для прямого общения с главой государства. Он отметил, что на форум приглашены представители медиа и люди своих убеждений из разных стран мира.

Участники Шушинского медиафорума побывают в Агдаме и Лачине. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на церемонии открытия III Шушинского Глобального медиафорума на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".

Он подчеркнул, что медиафорум не просто так проходит в Шуше – колыбели азербайджанской культуры.

"Ведь Шуша – это историческая память и источник вдохновения азербайджанского народа. Многие издатели, писатели и мыслители родом из этого священного города внесли свой вклад в культурное и научное наследие нашего народа"

– Хикмет Гаджиев

Он подчеркнул, что на форум приглашены представители медиа и люди своих убеждений из разных стран мира.

"Примечательно, что этот форум проходит в постконфликтный период, в некогда несущем на себе шрамы войны, однако сегодня заново создающемся городе. Шуша в свое время стала объектом беспрецедентных фейковых новостей и провокационной информации. В начале 1990-х годов, всего в нескольких километрах от Шуши, в Ходжалы был совершен страшный геноцид. Однако в то время количество медиаструктур, освещавших эту трагедию, было очень мизерным"

– помощник азербайджанского лидера

Он также указал на то, что Шушинский Глобальный медиафорум очень важен как платформа для прямого общения с президентом.

"Благодаря Форуму мы имеем прямой контакт с президентом Ильхамом Алиевым, получаем информацию о текущем развитии региона. Участники форума посетят Агдам, часть из них уже побывали в Ханкенди, а некоторые также посетят Лачин" – помощник президента АР

Он добавил, что в нынешнем году медиа республики отмечают свое 150-летие.

"С тех пор, как Гасан бек Зардаби издал первую азербайджанскую газету "Экинчи", наша национальная печать прошла долгий путь развития. Несмотря на строгую цензуру, в то время в "Экинчи" публиковались статьи, связанные с эволюцией, просвещением и развитием общества. Эта газета создала важную основу для формирования новых идей и распространения просвещения. Сегодня мы поддерживаем этот дух просвещения, распространяя правду через СМИ и способствуя построению здорового общества"

– Хикмет Гаджиев