Хикмет Гаджиев: участники Шушинского медиафорума посетят Агдам и Лачин

Участники Шушинского медиафорума побывают в Агдаме и Лачине. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на церемонии открытия III Шушинского Глобального медиафорума на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".
Он подчеркнул, что медиафорум не просто так проходит в Шуше – колыбели азербайджанской культуры.
"Ведь Шуша – это историческая память и источник вдохновения азербайджанского народа. Многие издатели, писатели и мыслители родом из этого священного города внесли свой вклад в культурное и научное наследие нашего народа"
– Хикмет Гаджиев
Он подчеркнул, что на форум приглашены представители медиа и люди своих убеждений из разных стран мира.
"Примечательно, что этот форум проходит в постконфликтный период, в некогда несущем на себе шрамы войны, однако сегодня заново создающемся городе. Шуша в свое время стала объектом беспрецедентных фейковых новостей и провокационной информации. В начале 1990-х годов, всего в нескольких километрах от Шуши, в Ходжалы был совершен страшный геноцид. Однако в то время количество медиаструктур, освещавших эту трагедию, было очень мизерным"
– помощник азербайджанского лидера
Он также указал на то, что Шушинский Глобальный медиафорум очень важен как платформа для прямого общения с президентом.
"Благодаря Форуму мы имеем прямой контакт с президентом Ильхамом Алиевым, получаем информацию о текущем развитии региона. Участники форума посетят Агдам, часть из них уже побывали в Ханкенди, а некоторые также посетят Лачин" – помощник президента АР
Он добавил, что в нынешнем году медиа республики отмечают свое 150-летие.
"С тех пор, как Гасан бек Зардаби издал первую азербайджанскую газету "Экинчи", наша национальная печать прошла долгий путь развития. Несмотря на строгую цензуру, в то время в "Экинчи" публиковались статьи, связанные с эволюцией, просвещением и развитием общества. Эта газета создала важную основу для формирования новых идей и распространения просвещения. Сегодня мы поддерживаем этот дух просвещения, распространяя правду через СМИ и способствуя построению здорового общества"
– Хикмет Гаджиев