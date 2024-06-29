Хезболла атакует военных на границе с Израилем

Конфликт Израиля и Ливана продолжает набирать обороты. В воскресенье бойцы Хезболлы атаковали объекты армии Израиля в двух пограничных поселениях.

Подразделения ливанского политического движения Хезболла сегодня нанесли удары по израильским военным объектам, расположенным в поселениях на израильско-ливанской границе. О них сообщили в самом движении.

Сначала бойцы Хезболлы атаковали израильские позиции и группы военных в поселении Манара.

"Цели были поражены прямыми ударами и сгорели вместе с теми, кто в них находился"

– Хезболла

Чуть позже в движении заявили об ударе по позициям ЦАХАЛ в поселении Штула и вокруг него, уточнив, что все его цели были достигнуты.

Напомним, текущая эскалация конфликта Израиля и ливанской Хезболлы связана с трагическими событиями: накануне вечером по поселку друзов на Голанах был нанесен удар, ракета попала на футбольное поле с детьми. Погибли 12 человек, почти 20 были ранены. Хезболла отрицает свою вину в этой атаке. Израиль же заявил о готовности дать жесткий ответ. Ночью ВВС Израиля массово ударили по целям Хезболлы на юге Ливана и в глубине страны.