Вестник Кавказа

Туристы из России пострадали в ДТП в Абхазии

Туристы из России пострадали в ДТП в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Семеро россиян пострадали в ДТП в Гагре. Одному из них потребовалась госпитализация. По факту проводится проверка.

Крупное ДТП произошло в воскресенье, 28 июля, в Гагре. По данным местных правоохранителей пострадало семь граждан России. Один из них был госпитализирован.

«ДТП произошло вечером 27 июля у колоннады в Гагре. Турист из РФ на легковом автомобиле, разворачиваясь, не заметил и не пропустил экскурсионный автобус, который въехал в бок машины»

– управление ГАИ МВД Абхазии

Далее в релизе уточняется, что жизням пострадавших ничто не угрожает. По факту проводится проверка, устанавливается степень вины всех участников аварии.  

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