Гимнастка сорвалась с высоты в цирке Кисловодска

ЧП случилось сегодня в Кисловодском цирке: воздушная гимнастка сорвалась во время выступления. Она упала на арену и была госпитализирована.

Артистка цирка, выступавшая в воздушном номере, упала с высоты в Кисловодске, рассказали в продюсерском центре "Королевский цирк Гии Эрадзе".

"Сегодня во время показа шоу "Бурлеск" (совместный проект продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и компании Росгосцирк) на манеже Кисловодского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере "Погружаясь в любовь" п/р М. Бикмаева сорвалась гимнастка Диляра Бикмаева"

– центр

В сообщении подчеркнули, что сразу же предприняли все, что полагается делать в таких случаях. Гимнастку забрала "скорая", ей оперативно оказали медицинскую помощь.

Состояние здоровья девушки уже проверили, оказалось, что она получила только два перелома – сломана челюсть, повреждена и скуловая кость. При этом никаких внутренние органы в полном порядке, руки и ноги тоже.

Медики подчеркнули, что гимнастка, как принято говорить в таких случаях, "родилась в рубашке": несмотря на опасный характер падения, она получила лишь незначительные травмы.

В СУ СКР по Ставропольскому краю заявили, что проводят проверку на предмет преступления по статье 143 – о нарушении требований по охране труда.