Грузины обзаведутся новой радиолокационной станцией за $2 млн

В Грузии объявили тендер на возведение радиолокационной станции. Ее построят в Кахети. Общая стоимость объекта составит более $2 млн.
В грузинском крае Кахети появится новая радиолокационная станция, в стране уже объявлен тендер на ее возведение, передают местные СМИ.
Общая стоимость данного объекта составит свыше $2 млн. Сюда войдут не только возведение, но также оборудование и обустройство подъездной дороги.
Отмечается, что запланировано создание еще одной станции с целью увеличения воздушного трафика. Тендер объявила компания "Сакаэронавигация".