Вестник Кавказа

Грузины обзаведутся новой радиолокационной станцией за $2 млн

Грузины обзаведутся новой радиолокационной станцией за $2 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии объявили тендер на возведение радиолокационной станции. Ее построят в Кахети. Общая стоимость объекта составит более $2 млн. 

В грузинском крае Кахети появится новая радиолокационная станция, в стране уже объявлен тендер на ее возведение, передают местные СМИ.

Общая стоимость данного объекта составит свыше $2 млн. Сюда войдут не только возведение, но также оборудование и обустройство подъездной дороги.

Отмечается, что запланировано создание еще одной станции с целью увеличения воздушного трафика. Тендер объявила компания "Сакаэронавигация".

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