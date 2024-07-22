Туриста из Ростовской области спасли в горах Кабардино-Балкарии

Туриста, прибывшего на восхождение в КБР из Ростовской области, эвакуировали спустя сутки после поданного им сигнала SOS. Сейчас он находится в больнице.

Спустя сутки спасателям КБР удалось эвакуировать альпиниста с высоты более четырех тысяч метров. Предположительно у пострадавшего начался отек легких. Стало известно, что пострадавший приехал из Ростовской области. Также в ведомстве отметили, что операция продолжалась немногим менее 24 часов.

«27 июля в 11:00 мск поступило сообщение о том, что в ущелье Адыр-Су на горе Тютю-Баши (высота 4 тыс. м) участник восхождения попросил о помощи (предположительно отек легких). На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. По состоянию на 06:20 мск 28 июля поисково-спасательные работы завершены»

– МЧС РФ

Всего в эвакуации было задействовано четыре спасателя. В настоящее время пострадавший находится в больнице.