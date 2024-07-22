Трех возможных террористов арестовали в Каспийске

В Каспийске арестовали подозреваемых в создании группировки для подрыва местной церкви. Также злоумышленники планировали атаковать полицейских.

Трое жителей Каспийска были арестованы местными силовиками. Накануне сообщалось об их задержании. Им инкриминируют создание террористической группировки для подрыва церкви.

Сообщается, что речь идет о церкви Казанской иконы Божией Матери. Теракт планировалось совершить во время церковной службы. Также во время допроса один из подозреваемых признался, что помимо нападения на церковь, также были запланированы атаки на представителей правоохранительных служб.

«Рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех жителей города Каспийска, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Суд своими постановлениями избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца»

– пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Известно, что злоумышленники сами собрали взрывное устройство, которое хранилось дома у одного из членов группировки. Также силовиками были найдены компоненты для приготовления взрывных устройств. Кроме того, была изъята экстремистская литература.