Волонтеры Газпрома помогли детской библиотеке на Ставрополье 

Необычную и трогательную акцию устроили сотрудники Изобильненского управления компании "Газпром трансгаз Ставрополь". Они привели в порядок книги в детской библиотеке.

Корпоративное волонтерское движение Газпрома организовало полезную акцию на Ставрополье. К ней присоединились сотрудники управления "Газпром трансгаз Ставрополь" в Изобильном, рассказали в пресс-службе компании.

Мероприятие состоялось в одной из детских библиотек. Оно стартовало с обзорной экскурсии по библиотеке. Ее сотрудники рассказали о том, она недавно была обновлена, и показали результаты модернизации. В библиотеке появились новые читальные залы, были закуплены новые книги, предусмотрена инфраструктура для людей с ОВЗ.

Ознакомившись с библиотекой, волонтеры приступили к основной части акции. Используя канцелярские принадлежности, они подарили вторую

жизнь более 80 поврежденным книгам.

Такой работой сотрудники управления занимались впервые, но энтузиазм и командное взаимодействие помогли достичь отличного результата. Акция прошла в атмосфере уюта и ностальгии по детству и школьным годам, с теплым чувством и любовью к книгам.

"Такой работой сотрудники управления занимались впервые, но энтузиазм и командное взаимодействие помогли достичь отличного результата. Акция прошла в атмосфере уюта и ностальгии по детству и школьным годам, с теплым чувством и любовью к книгам"

– пресс-служба