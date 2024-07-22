Волонтеры Газпрома помогли детской библиотеке на Ставрополье 

Корпоративное волонтерское движение Газпрома организовало полезную акцию на Ставрополье. К ней присоединились сотрудники управления "Газпром трансгаз Ставрополь" в Изобильном, рассказали в пресс-службе компании.
Мероприятие состоялось в одной из детских библиотек. Оно стартовало с обзорной экскурсии по библиотеке. Ее сотрудники рассказали о том, она недавно была обновлена, и показали результаты модернизации. В библиотеке появились новые читальные залы, были закуплены новые книги, предусмотрена инфраструктура для людей с ОВЗ.
Ознакомившись с библиотекой, волонтеры приступили к основной части акции. Используя канцелярские принадлежности, они подарили вторую
жизнь более 80 поврежденным книгам.
Такой работой сотрудники управления занимались впервые, но энтузиазм и командное взаимодействие помогли достичь отличного результата. Акция прошла в атмосфере уюта и ностальгии по детству и школьным годам, с теплым чувством и любовью к книгам.
"Такой работой сотрудники управления занимались впервые, но энтузиазм и командное взаимодействие помогли достичь отличного результата. Акция прошла в атмосфере уюта и ностальгии по детству и школьным годам, с теплым чувством и любовью к книгам"
– пресс-служба