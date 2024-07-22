Вестник Кавказа

100-летие Ингушетии увековечили в памятной марке 

100-летие Ингушетии увековечили в памятной марке 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столетний юбилей ингушской государственности запечатлели в памятной марке, которую издала Почта России. Марки украшены историческими памятниками Ингушетии, среди которых башни "Вовнушки" и храм Тхаба-Ерды.

Новые марки выпустили в России в рамках празднования столетия ингушской государственности, рассказали власти Ингушетии.

Марки украшены изображениями правительственных зданий, башни Согласия, высота которой достигает 100 м, знаменитым башенным комплексом "Вовнушки". На других марках можно увидеть христианский храм Тхаба-Ерды – древнейший в России, и популярный курорт Армхи, а также Столовую гору. Не обошли создатели марок стороной и ингушские орнаменты.

В общей сложности напечатано 17 тыс марок. Номинал каждой – сто рублей.

Напомним, что День государственности Ингушетии приходится на 7 июля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1795 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новый почтовый конверт посвятили 80-летию освобождения Крыма

Новый почтовый конверт посвятили 80-летию освобождения Крыма

В Дагестане в этом году возведут модульную почту

В Дагестане в этом году возведут модульную почту

&quot;Почта России&quot; на время прекращает наземную доставку в страны Европы

"Почта России" на время прекращает наземную доставку в страны Европы

100-летие Расула Гамзатова: праздничные конверты выпустили в Дагестане

100-летие Расула Гамзатова: праздничные конверты выпустили в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы