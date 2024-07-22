100-летие Ингушетии увековечили в памятной марке 

Столетний юбилей ингушской государственности запечатлели в памятной марке, которую издала Почта России. Марки украшены историческими памятниками Ингушетии, среди которых башни "Вовнушки" и храм Тхаба-Ерды.

Новые марки выпустили в России в рамках празднования столетия ингушской государственности, рассказали власти Ингушетии.

Марки украшены изображениями правительственных зданий, башни Согласия, высота которой достигает 100 м, знаменитым башенным комплексом "Вовнушки". На других марках можно увидеть христианский храм Тхаба-Ерды – древнейший в России, и популярный курорт Армхи, а также Столовую гору. Не обошли создатели марок стороной и ингушские орнаменты.

В общей сложности напечатано 17 тыс марок. Номинал каждой – сто рублей.

Напомним, что День государственности Ингушетии приходится на 7 июля.