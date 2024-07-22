Бельгиец возглавил Судейский комитет в Азербайджане 

Новым председателем Судейского комитета АФФА стал бывший специалист из Бельгии, поработавший в свое время в России. С ним заключен трехлетний контракт.

Новым главой Судейского комитета АФФА стал Франк Де Блекере. Об этом сказано на сайте азербайджанской организации.

Вопрос назначения нового руководителя комитета обсуждался на заседании Исполкома АФФА, которое состоялось 12 июля. Участники встречи поддержали кандидатуру бельгийца за его богатый международный опыт.

В результате с 58-летним специалистом было заключено соглашение, рассчитанное на 3 года.

Напомним, ранее он был членом экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза.