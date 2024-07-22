Крым частично остался без света

Пять тысяч абонентов остались без света в Крыму. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики региона.

Электроснабжение пяти тысячи абонентов было приостановлено в Крыму после аварии на подстанции в Феодосии.

«В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение энергоснабжения в г. Феодосия (1 558 точек поставок, 3 514 чел.), в Белогорском районе обесточены 19 ТП, с. Павловка, с. Северное, с. Васильевка , с. Малиновка (856 точек поставок, 1 982 чел.)»

– первый замминистра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин

Сразу после возникновения аварии на подстанции специалисты энергетических служб вышли на место происшествия, чтобы провести необходимые диагностические работы и начать восстановительные мероприятия. Электрики работают круглосуточно, чтобы как можно скорее устранить последствия аварии и восстановить электроснабжение.

По словам представителей энергетической компании, объем работ, которые необходимо выполнить для полного восстановления электроснабжения, достаточно велик, но специалисты делают все возможное, чтобы сделать это оперативно и эффективно.