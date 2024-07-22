Туристы хлынули в Кабардино-Балкарию

Турпоток в Кабардино-Балкарии за полгода вырос почти на треть за шесть месяцев. Об этом проинформировал глава республики.

За минувшие шесть месяцев поток туристов в Кабардино-Балкарии увеличился почти на 30%. По словам главы региона, Казбека Кокова, за первое полугодие текущего года количество посетителей превысило 800 тыс человек, что на 27,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

«В Кабардино-Балкарии отмечается взрывной рост турпотока. В первом полугодии республика уже приняла почти 800 тыс. туристов, это 127,8% к уровню аналогичного периода прошлого года»

– глава региона Казбек Коков

Далее он обратил внимание на то, что за полгода значительно выросло число желающих отдохнуть в Нальчике, где полностью загружены все отели. Кроме того, по словам, Кокова до конца текущего года этот показатель вырастет в 3 раза.

Одной из ключевых причин роста туристического потока в республике стало уникальное сочетание природных богатств, исторического наследия и разнообразия предложений местных туроператоров. Горные вершины, каньоны, водопады, озера – все это создает идеальную атмосферу для туристов.

Природные красоты и истерические памятники дополняет активно развивающаяся инфраструктура развитых горнолыжных курортов, спа-центров и обширная сеть гостиниц.