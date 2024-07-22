Азербайджан направил письмо протеста в адрес МОК

Во время трансляции открытия Олимпиады в Париже ведущими телеканала France2 были допущены провокационные высказывания против Азербайджана. В этой связи Минспорта страны направило протест в Международный олимпийский комитет.

Недопустимые высказывания, направленные против Азербайджана, а также дискредитирующие суть олимпизма, были допущены телеканалом France2 во время открытия летних Олимпийских игр. В связи с этим Минспорта страны направил в Международный олимпийский комитет (МОК) ноту протеста.

«26 июля во время церемонии открытия летних Олимпийских игр, проходящих в столице Франции Париже, репортер национального телеканала Франции France2 продемонстрировал дискриминацию во время парада азербайджанских и армянских спортсменов и обвинил Азербайджан в столкновениях с Арменией»

– текст послания азербайджанской стороны в МОК

Далее отмечается, что в ходе выступления ведущие французского канала назвали Армению страной дружественной французскому народу. Далее в заявлениях канала прозвучали слова о том, что «этот год запомнился армянам поражением в Карабахе».

В послании подчеркнуто, что подобные заявления нарушают принципы Олимпийской хартии, в которой заявлено, что олимпийское движение направлено против политизации спорта. Также в документе содержится напоминание, что основополагающие принципы Хартии были одобрены Генассамблеей ООН.

«Подобная пропаганда противоречит духу игр и служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. Поэтому МОК было предложено занять твердую позицию против политизации спорта во время Олимпиады-2024 в Париже и выступить с публичным заявлением перед правительством Франции, Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции, а также вышеупомянутым телеканалом»

– текст послания азербайджанской стороны в МОК